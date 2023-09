El 94% dels universitaris graduats a Andorra troben feina

Actualitzada 21/09/2023 a les 11:09

El 94,6% dels estudiants graduats en ensenyament superior a Andorra s'han inserit al món laboral, mentre que la dada per als graduats en FP és del 78,4%. Les xifres són fruit de l'estudi elaborat pel ministeri d'Educació i Universitats i l'Agència de Qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra (AQUA), en col·laboració amb el grup de recerca sociològica de l'AR+I i els centres que imparteixen les formacions enquestades, el Centre d'FP d'Andorra, el Lyceé Comte de Foix i la Universitat d'Andorra. L'estudi analitza les promocions dels cursos 2017-2018 i 2020-2021.L'informe destaca que el 85,5% dels titulats de la promoció d'ensenyament superior del 2021 han trobat feina, com a màxim 3 mesos després de graduar-se i treballen a Andorra. El 52,7% dels enquestats treballen en el sector privat, gairebé un 55% treballen amb un contracte indefinit i un 79% dels titulats treballen a temps complet. L'estudi assegura que un 80,4% dels graduats repetirien la formació i el centre d'ensenyament.Pel que fa als graduats en FP, l'estudi apunta que gairebé al 80% dels titulats de la promoció del 2021 treballen al sector privat. El 68,1% dels enquestats tenen un contracte indefinit i el 59,4% treballen a temps complet. El 90,6% dels graduats en FP durant aquesta promoció van trobar feina, com a màxim tres mesos després de titular-se i un 97,6% del total treballen a Andorra. Un 81,8% i un 87,5% repetirien la formació i el centre d'ensenyament, respectivament.