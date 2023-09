El Constitucional ha admès el recurs d’empara pel retard judicial

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’empara interposat per Sandro Rosell, Joan Besolí i Pedro Andrés Ramos, per la inactivitat judicial i el retard de la secció especialitzada número 1 de la Batllia en una causa de delictes majors iniciada el 2015. Els empresaris, a més, demanen una indemnització “pels perjudicis soferts”.



Els recurrents consideren que aquesta inacció dels tribunals derivaria en una presumpta vulneració del dret constitucional a un judici de durada raonable, segons va publicar el BOPA.



La representació dels empresaris demana que el Tribunal Constitucional declari la vulneració de drets per la inactivitat judicial, a la