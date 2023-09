Denuncien un home a l'Alt Urgell per tinença de verins per eliminar fauna

Actualitzada 21/09/2023 a les 18:53

Els agents rurals de Catalunya han interposat una denúncia contra un individu per tinença de diversos verins d'alta toxicitat. Segons es podia llegir a les etiquetes dels recipients intervinguts, el seu contingut estaria destinat a matar animals salvatges com guineus. L'actuació, que ha tingut lloc en unes dependències properes a un mas de l'Alt Urgell, ha estat duta a terme per efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme i del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia del Cos d'Agents Rurals.L'ús de verí és un delicte penal que pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys a Espanya i la seva tinença està prohibida per la Llei de Protecció dels Animals i altres normes que prohibeixen emmagatzemar fitosanitaris fora d'ús. Entre els diferents productes comissats, s'han localitzat prop de 4 quilos d'Aldicarb, un producte fitosanitari prohibit a nivell europeu a causa de la seva toxicitat per a les persones i per al medi natural. Així com un altre producte amb estricnina, un altre potent verí molt utilitzat el segle passat.Es tracta de verins que poden matar animals salvatges i domèstics i crear un efecte cadena, ja que les espècies que moren es converteixen en un nou esquer que provoquen la mort de fauna que se l'acaba menjant. Les persones que disposen d'aquests verins de tinença prohibida han d'informar-se i realitzar una gestió correcta en un gestor de residus autoritzat. La seva utilització, a més de provocar pèrdua de biodiversitat i mortaldat no controlada perquè el verí no selecciona les espècies i mata indiscriminadament provocant morts en cadena, representa un perill de salut pública quan es manipulen esquers o animals que hagin pogut ser enverinats.Des de l'any 2014, els agents rurals han fet 25 atestats per aquesta causa. D'altra banda, des del 2005, hi ha hagut 25 sentències condemnatòries a tot Catalunya, amb un total de 38 persones condemnades.