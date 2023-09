Corts absol una dona acusada de maltractar la seva parella

La processada va defensar durant el judici que la víctima era ella

El Tribunal de Corts ha absolt una dona que va ser denunciada per maltractament domèstic per part de la seva parella. Els fets jutjats van ocórrer una nit d’abril de l’any 2020, però les versions dels dos implicats, explicades durant el judici, eren ben diferents. Mentre que l’home assegurava que aquella nit la dona el va maltractar en diverses ocasions, ella mantenia que si el va agredir ho va fer en defensa pròpia i que qui realment va ser maltractada durant la seva relació era ella. “Li vaig donar una bufetada per defensar-me. M’estava agredint. Era ell o jo”, va