Actualitzada 21/09/2023 a les 06:00

La companyia qüestiona l’abonament que li reclama el Govern per l’explotació de les línies que connecten les parròquies centrals amb Sant Julià durant els anys de pandèmia per la manca de beneficis. En no posar-se d’acord, serà la Batllia qui decideixi si s’ha de fer el pagament, que ascendeix a 425.791.