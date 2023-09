Astrié i Canturri seran els candidats de DA a la capital

Actualitzada 21/09/2023 a les 12:55

El comitè parroquial de Demòcrates d'Andorra la Vella ha validat que David Astrié i Miquel Canturri ocupin el número 1 i 2 respectivament de la llista electoral per a les Eleccions Comunals del 17 de desembre Tal com es va aprovar ahir al vespre en una reunió a la seu del partit. Alhora el comitè ha acordat la creació d'una comissió específica per treballar en l'elaboració de la llista electoral que concorrerà a les eleccions. Finalment, també en la reunió d'ahir es van definir les comissions que s'encarregaran de confeccionar el contingut del programa electoral per Andorra la Vella.