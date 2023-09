El nou concurs per contractar carcellers difícilment cobrirà totes les vacants

El concurs convocat al juny era el segon intent del ministeri d’Interior de cobrir vuit places d’agent penitenciari, quatre de nova creació i quatre més per cobrir jubilacions. El termini per presentar sol·licituds finalitzava divendres passat i ahir l’executiu va confirmar que se n’havien rebut vuit, el mateix nombre que places s’oferien. Difícilment es cobriran totes les vacants. Si ja és prou complicat que tots vuit candidats superin les exigències del procés de selecció, fonts consultades van indicar que en les primeres verificacions s’hauria comprovat que tres no complien tots els requisits del plec de bases.



En el primer concurs només

