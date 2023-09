Vila alerta que hi ha més raons que el 2019 per mantenir la congelació dels lloguers

Actualitzada 20/09/2023 a les 14:29

"Hi ha més motius ara que al 2019 per mantenir la congelació dels lloguers" ha afirmat Marc Vila, el Raonador del Poble, en la seva exposició de l'informe del 2022 davant la Comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals. Segons Vila, "ens trobem en el moment més agut de la crisi de l'habitatge, un moment que és molt pitjor a la situació en la que ens trobàvem en el 2019, ja que en aquell moment hi havia un 20% més pisos disponibles en el mercat".El Raonador ha detallat l'evolució que havien tingut les demandes fetes sobre l'habitatge i ha alertat que en el principi del seu mandat suposaven un 15%, al 2022 ja sumaven una mica més d'un terç, i ara, en l'avançament que ha presentat del 2023, ja se situen per sobre de la meitat. Així, en el seu discurs ha emplaçat les institucions i especialment als comuns" que són els que reben quantitats importants per part de la construcció" a prendre mesures que realment posin fre a la situació, com una inversió important en la creació d'habitatge públic, arribant a una proporció similar "als veïns europeus" on se situa en un 10%.D'altra banda, també ha exposat la necessitat de fer una reforma de la Llei del Raonador seguint els paràmetres dictats per la comissió de Venècia i els principis de París. Entre els punts de millora, estaria la creació d'un procés obert i transparent en l'elecció del Raonador, on es tinguin en compte els mèrits.