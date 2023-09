El Govern manté la data de final d’any per tancar les converses amb la Unió Europea

La negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea va encetar ahir “la recta final”, en la qual “Andorra, San Marino i la Comissió Europea es mantenen ferms per tancar el millor acord possible a final d’anys”, segons va informar el Govern en un comunicat. L’executiu va destacar que la trobada d’ahir al matí va ser la primera sense Mònaco i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, va afirmar que la suspensió de les negociacions de Mònaco “no altera en cap forma l’agenda prevista per a les següents rondes”. Riba va ressaltar que el

#7 Venc la meva pàtria

(20/09/23 07:51)



#6 Josmar

(20/09/23 07:42)



#5 Pau sense vot

(20/09/23 07:38)



#4 guns

(20/09/23 07:27)



#3 Quim

(20/09/23 07:22)



#2 Persistir en l'error

(20/09/23 07:08)



#1 Refranys populars

(20/09/23 07:00)