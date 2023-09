Projectes per rehabilitar 300 pisos de lloguer assequible

Actualitzada 20/09/2023 a les 18:20

El consell de ministres ha aprovat avui l'adjudicació de la redacció dels projectes de set edificis per un import d'1,4 milions a diversos arquitectes col·legiats que s'havien inscrit per optar a fer aquests treballs. La rehabilitació de set dels blocs adquirits o comprats pel Govern permetrà disposar de 300 pisos del parc públic de lloguer assequible. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha explicat que els terminis per fer els projectes es reduiran gràcies a l'acord que es va signar amb el Col·legi d'Arquitectes per seguir un procediment extraordinari i diferent a l'habitual per part dels professionals i que la previsió és que estiguin finalitzats en unes setmanes i que es puguin licitar les obres de reforma aquest any.Casal ha insistit que el Govern té fixat com objectiu estratègic solucionar el problema de l'habitatge i ha indicat que s'està abordant des de diferents àmbits per escurçar el període per tenir disponibles els pisos del parc públic. I ha assenyalat que el departament de la ministra Conxita Marsol ja treballa en els requisits que es fixaran per poder accedir a aquests habitatges de lloguer assequible.Els projectes encarregats són els de l'hotel Pellicer de Canillo, l'hotel Hermus d'Encamp, dos edificis del complex Ribasol d'Arinsal, un bloc del carrer Roureda de Sansa d'Andorra la Vella i l'hotel Font del Ferro d'Aixovall.