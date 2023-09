Patronal i sindicats inicien la negociació sobre els salaris

Actualitzada 20/09/2023 a les 20:17

La CEA, la Unió Sindical d'Andorra i el Sindicat de l'Ensenyament Públic s'han reunit aquesta tarda per iniciar la negociació en referència a l'actualització de salaris per al 2024, així com altres mesures per pal·liar "la minva de poder adquisitiu de les persones assalariades i la pèrdua de competitivitat de les empreses en un escenari d'inflació elevada", segons informen en nota de premsa. La trobada d'avui ha servit per intercanviar dades, punts de vista i propostes sobre els salaris, l'impacte de la inflació sobre aquests, l'habitatge i possibles mesures per contenir la inflació i atenuar l'impacte salarial a les empreses, com les cotitzacions a la Seguretat Social.La intenció dels representants de la patronal i sindicats és abordar una negociació sectorial en què també puguin participar les associacions sectorials afiliades a la confederació. Així, recalquen que la negociació tindrà per objectiu intentar acordar uns pactes de mínims d'actualització salarial per al 2024 que variïn en funció dels sectors productius i que tinguin en compte la casuística de cadascun d'ells. Sindicats i patronals s'han emplaçat a futures reunions abans d'elevar les propostes al Consell Econòmic i Social.