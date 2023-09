Ocupació hotelera del 62% el cap de setmana passat

Actualitzada 20/09/2023 a les 12:50

L'ocupació als establiments turístics va ser del 51,40% la setmana passada, una xifra que s'eleva fins al 61,86% si només es té en compte el cap de setmana. Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), assegura que tot i que ja es nota una baixada en les ocupacions, "ens mantenim per sobre del 50% durant la setmana, i un punt per sobre el cap de setmana, sent similars a les de les mateixes èpoques d'anys anteriors".La mitjana de llits ocupats va ser fins al 3 de setembre del 63,55%, i del 69,16% durant aquell cap de setmana. Una ocupació molt similar a la de la setmana del 4 al 10, quan es van registrar una mitjana del 60,47% i del 69,14% en referència al cap de setmana.