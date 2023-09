Nomenament d'una agent i sis inspectors majors de la policia

Actualitzada 20/09/2023 a les 18:33

El consell de ministres ha aprovat el nomenament definitiu d'una agent adscrita al departament de policia i de sis inspectors majors, donant continuïtat així a les places d'agent que queden lliures per jubilacions o excedències, tal com informa el Govern.L'executiu concreta que l'agent nomenada de manera definitiva pertany a la 56a promoció, en la qual ja es van incorporar nou efectius a la policia. D'altra banda, els nous nomenaments d'inspectors majors, desenvolupats mitjançant un concurs-oposició per promoció interna, serviran per dotar d'un comandament B1 a diferents unitats policials adscrites a l'àrea del departament de policia. Els nomenats faran tasques pròpies d'un comandament de l'escala executiva de nivell B1 de policia -a més de les tasques operatives i executives que els puguin correspondre-, les funcions de comandament operatiu, supervisió, coordinació i gestió de les unitats i de comandament superior dels grups i les seleccions en què s'estructura el cos.Finalment, el ministre Portaveu, Guillem Casal, ha informat de l'inici del període de prova de nou agents de la policia, després d'haver superat satisfactòriament la formació de nou mesos.