MoraBanc impulsa un pla de sostenibilitat

Actualitzada 20/09/2023 a les 11:23

MoraBanc ha posat en marxa una estratègia ESG (ambiental, social i governança, en anglès) i un pla director on es detallen recursos i accions a executar per contribuir a la transformació de l'economia i de la societat cap a una gestió sostenible. L'entitat informa en nota de premsa que s'ha creat una àrea específica d'ESG i relacions institucionals dirigida per Mireia Maestre i que reporta a la direcció general. L'objectiu és que els valors "impregnin tota l'activitat de MoraBanc i tots els departaments, de manera transversal". Per tal d'assolir-ho, la direcció compta, a més, amb Jessica Reynoso com a cap d'ESG.A més, MoraBanc aplicarà set dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) marcat per les Nacions Unides, el de salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; treball digne i creixement econòmic; ciutats i comunitats sostenibles; acció climàtica, i aliança pels objectius. El pla ESG de l'entitat inclou 21 iniciatives en els propers anys, deu de les quals asseguren que s'executaran enguany. Les accions es divideixen en tres grans eixos dins de l'estratègia amb nou projectes centrats en l'àmbit de governança, cinc en projectes de país, i set en el creixement de les persones.En aquest sentit, l'entitat informa que en l'àmbit de governança responsable es marca disposar d'un 30% de dones en els propers cinc anys; en l'eix de projectes de país preveuen ampliar el càlcul de la petjada de carboni del grup als productes i serveis que comercialitza, entre altres accions, i finalment, en la línia de creixement de les persones, MoraBanc indica que ja ha aprovat el seu pla d'igualtat amb mesures de conciliació laboral per a tota la plantilla i treballa per digitalitzar els processos, així com amb formacions específiques en sostenibilitat i igualtat a tots els treballadors. El president de l'entitat, Joan Maria Nin, assegura que "la incorporació dels criteris de sostenibilitat com a eix transversal i prioritari de la nostra gestió ens ha de situar com una entitat sòlida, impulsora i líder del desenvolupament sostenible al país".