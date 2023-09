Montaner demana a Govern anul·lar el concurs de les ambulàncies

Actualitzada 20/09/2023 a les 05:58

Andorra Endavant demana a Govern la cancel·lació del concurs del transport sanitari no medicalitzat per “incompliment del contracte, tenint en compte la complexitat de complir el plec de bases”. El grup parlamentari, presidit per Carine Montaner, va presentar a Sindicatura una proposta d’acord fruit de la reunió que ha mantingut amb els sindicats del SAAS, l’USdA, el SUM, bombers i treballadors del transport sanitari no medicalitzat.En la proposta d’acord encomanen a l’executiu absorbir “aquest servei a nivell del SAAS”, assumint-ne els costos relacionats, inclosa la unificació de les graelles salarials, complements de salaris i respectant les condicions laborals del SAAS. A més, demanen un pla d’optimització dels recursos d’emergència sanitària amb la participació activa dels col·lectius, professionals i dels sindicats relacionats amb la temàtica en un termini màxim de sis mesos.