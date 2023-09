Les millores a la línia de la Seu seran operatives en una setmana

El Govern prepara una presentació dels vehicles híbrids que faran el servei

La incorporació de les millores a la línia internacional d’autobús que uneix la Seu d’Urgell i Andorra podria iniciar-se aquesta setmana, com a molt tard la propera. Així s’ha afirmat des del Govern, ja que només queda la validació per part de l’administració espanyola. En ser una línia internacional, l’autorització ha de provenir per part dels dos països, i tot i que des del Govern ja es va realitzar fa setmanes, manca l’autorització de l’administració espanyola. Els dos ministeris estan en contacte i, segons afirmen des de Govern, des d’Espa­nya ja s’estan realitzant les gestions i només queda acomplir els