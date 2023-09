La Setmana del llibre clou amb 247 exemplars del país venuts

Actualitzada 20/09/2023 a les 06:00

La 41a Setmana del llibre en català, celebrada la setmana passada a Barcelona, ha tancat amb un balanç de 247 llibres andorrans venuts. El ministeri de Cultura, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu valoren la participació del país en aquesta fira com a “molt positiva”. El llibre més venut de ficció ha estat Bel Ami (Trotalibros), de Guy de Maupassant, amb 21 exemplars venuts, seguit de Per què no repensem el canibalisme? (Medusa editors), d’Albert Pijuan, amb 16. Parets de pedra seca (Editorial Andorra) ha estat el llibre de no-ficció més venut, amb 12 exemplars.