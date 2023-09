Govern no es planteja que el SAAS recuperi les ambulàncies no medicalitzades

Actualitzada 20/09/2023 a les 19:00

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquesta tarda que Govern no es planteja que el SAAS recuperi el servei de transport sanitari no medicalitzat, en referència a la proposta d'acord d'Andorra Endavant que encomanava a l'executiu a absorbir aquest servei a nivell del SAAS. Casal ha insistit que la finalitat de l'executiu és arribar a una solució "adient, consensuada i pactada" entre el SAAS i els treballadors, "fet en què està treballant la ministra de Salut, Helena Mas".El ministre ha apuntat que Mas reunirà properament treballadors i sindicats per continuar treballant i ha manifestat que "en una situació on portàvem ja unes setmanes intentant calmar la situació i trobar una solució, no cal encendre de nou les brases". En aquest sentit, Casal ha recordat que "estem a portes de la temporada d'hivern, un moment on es necessita aquest servei a gran rendiment". Finalment, ha apuntat que "qualsevol grup parlamentari és lliure de presentar les propostes d'acord que considerin oportunes per fer el debat necessari, però també cal fer-ho des de la cautela".