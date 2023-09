Espot reitera el compromís amb el desenvolupament sostenible

Actualitzada 20/09/2023 a les 11:48

El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar ahir el compromís polític del Principat al més alt nivell per impulsar accions de desenvolupament sostenible en la intervenció que va fer en la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que es fa en el marc de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides, segons informa el Govern en un comunicat. Espot va afirmar que el país i la ciutadania és "altament sensible a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic" i ha recordat mesures que s'han aplicat per frenar les emissions d'efecte hivernacle com la gratuïtat del transport públic.Espot ha destacat a Nova York que els viatges en transport públic s'han incrementat un 70% i "hem millorat la mobilitat i hem reduït l'emissió de gasos i, per descomptat, hem contruït a alleugerir la càrrega econòmica de les famílies", explica l'executiu. I ha afegit que la legislació vigent estableix que les noves construccions han de tenir un consum quasi nul d'energia, per contribuir a disminuir els efectes de les calefaccions.Xavier Espot ha participat en la taula de diàleg d'alt nivell 'Unitat i Solidaritat: Enfortir el sistema multilateral per millorar el suport, la cooperació, el seguiment i la revisió dels ODS' on ha defensat la voluntat de refermar el multilateralisme "perquè és el mitjà" per aconseguir els objectius pendents a nivell mundial i ha manifestat que "es tracta de viatjar, junts, cap a un món millor sense deixar ningú enrere", assenyala el comunicat.Les reunions en el marc de la Cimera de l'ONU s'han concretat en la signatura d'un acord d'exempció de visats entre Andorra i les Illes Maldives que van signar ahir la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d'Estat del país asiàtic, Ahmed Khaleel. Tor ha indicat que "les Illes Maldives és una destinació popular entre els ciutadans d'Andorra" i ha agraït la celeritat per signar el conveni que permet que els ciutadans dels dos països puguin "entrar i sortir dels respectius territoris, transitar-hi i romandre-hi temporalment com a turista", exposa el comunicat.El Govern informa que Xavier Espot va participar ahir en la recepció que va oferir el president dels Estats Units d'Amèrica, Joe Biden, als caps de delegació que participen en la Cimera de les Nacions Unides.