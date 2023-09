El tribunal estima el recurs d’empara de l’asseguradora i afirma que el transcurs de 14 anys “ultrapassa de manera extraordinària el termini raonable” per a la resolució

“El transcurs de quasi 14 anys per a l’enjudiciament de l’afer penal d’aquestes actuacions ultrapassa de manera extraordinària el termini raonable que un tribunal hauria d’emprar per resoldre un procediment penal de les mateixes característiques com és aquest.” Així de contundent és l’argument del Tribunal Constitucional amb relació al retard en la resolució del judici de l’accident al túnel dels Dos Valires, en el qual van morir cinc persones i que fa gairebé catorze anys que està pendent de tancar-se. El TC es pronuncia després que l’advocat de l’asseguradora de l’empresa on treballaven les víctimes presentés un recurs d’empara per