El Constitucional revisarà la causa contra el vot judicial

Actualitzada 20/09/2023 a les 11:02

El Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit el recurs d'empara de l'advocat Emili Campos per la causa que va iniciar contra el procediment del vot judicial dels comicis del 2 d'abril, segons ha fet públic el BOPA. El lletrat va presentar un recurs l'11 de juliol passat contra la sentència del 30 de juny dictada per la sala administrativa del Tribunal Superior que rebutjar la impugnació de les eleccions generals que l'advocat argumentava en considerar que hi havia hagut irregularitats en el vot dipositat a la Batllia.Campos demana al TC que reconegui la vulneració del dret a la jurisdicció que estima ha patit "en la seva vessant al dret a la defensa, al procés degut i el dret al sufragi reconeguts a l'article 10 de la Constitució". I al·lega que les resolucions judicials obtingudes en aquest procediment estan en contradicció amb el dret de tota persona "a que la seva causa sigui vista equitativament per un tribunal independent e imparcial". L'advocat sol·licita als magistrats de l'Alt Tribunal que declarin la vulneració de drets i anul·lin les resolucions recaigudes en el procediment urgent i preferent que va iniciar l'abril passat.