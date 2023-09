El TC confirma els 12 anys de presó per un intent d'atropellament mortal

Actualitzada 20/09/2023 a les 16:13

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara presentat per la representació processal del responsable d'un intent de doble atropellament mortal , condemnat a 12 anys de presó per la sala penal del Tribunal Superior de Justícia. Els magistrats consideren que el recurs està "mancat de contingut constitucional" i per aquesta raó, ha de ser inadmès a tràmit. Els fets van succeir el desembre del 2013 a la rotonda d'Erts, a la Massana, quan l'acusat de 33 anys va envestir amb el cotxe dues persones després d'una discussió derivada d'un accident de trànsit. El processat va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa de 2,20 g/l de sang.La representació processal al·legava una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció de la sala penal del Tribunal Superior i demanava al TC que atorgués l'empara sol·licitada, que declarés la vulneració dels drets esmentats, que anul·lés les resolucions impugnades i que adoptés les mesures per "restaurar el seu dret fonamental a la jurisdicció vulnerat".El TC assegura que la sala penal va dur a terme una reconstitució cronològica dels fets "molt precisa", la qual "no és objecte de cap oposició per part del recurrent", i indiquen que "contràriament a les afirmacions del recurrent", va tenir en compte el seu estat d'embriaguesa, així com el dictamen del perit judicial, "però va considerar que el comportament del recurrent, el qual va decidir conduir tot i haver begut i tornar al lloc de l'accident per envestir una segona vegada a un vehicle, imponent les persones que estaven atenent el primer perjudicar, no podien constituir una circumstància excloent, ni tampoc una circumstància atenuant".En un primer moment, el Tribunal de Corts va condemnar a l'home a 14 anys de presó per dos delictes majors d'assassinat en grau de temptativa i a l'expulsió del Principat per 25 anys. Finalment, el Superior va reduir la pena a 12 anys, en condemnar-lo a cinc anys per un delicte major d'homicidi en grau de temptativa i a set més per un delicte major d'assassinat en grau de temptativa. En referència a aquest fet, el TC conclou que la sala penal va efectuar una anàlisi "circumstanciada" dels delictes comesos, "ja que va distingir la primera acció derivada de l'altercació amb el primer conductor, que qualifica d'homicidi en grau de temptativa, i la segona, originada després de marxar amb el vehicle, fer mitja volta i tornar uns 4 minuts després al mateix lloc per envestir el grup de persones que encara s'hi trobaven i que no s'ho esperaven, acció que qualifica d'assassinat en grau de temptativa".