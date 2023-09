Rosell i Besolí demanen una indemnització pel retard de la Batllia

Actualitzada 20/09/2023 a les 10:41

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara interposat per Sandro Rosell, Joan Besolí i Pedro Andrés Ramos per la inactivitat de la secció especialitzada número 1 de la Batllia en una causa de delictes majors iniciada el 2015 i demanen una indemnització "pels perjudicis soferts". Els recurrents consideren que aquesta inacció dels tribunals derivaria en una presumpta vulneració del dret constitucional a un judici de durada raonable, segons publica el BOPA.La representació dels empresaris demana que el Constitucional declari la vulneració de drets per la inactivitat judicial i "commini a la secció d'instrucció especialitzada 1 per tal que resolgui les peticions efectuades i efectuï les actuacions processals pendents" tal com fixa el Codi de procediment penal. El recurs d'empara presentat el 14 de juliol passat sol·licita que la Batllia "acordi la conclusió del sumari i es trametin els autes al tribunal competent en el termini de tres mesos i subsidiàriament en el termini que estableixi el TC". Rosell, Besolí i Ramos sol·liciten a l'Alt Tribunal que declari el dret que tenen a "una indemnització pels perjudicis soferts, inclosos els honoraris d'advocat".