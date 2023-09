Comèdia i música al nou cicle de teatre

La temporada comença el 5 d’octubre amb ‘Història d’un senglar’, de Gabriel Calderón

La 63a Temporada de teatre que organitza el comú d’Andorra la Vella aposta aquest any per la comèdia i la música. La programació s’iniciarà el 5 d’octubre vinent i també comptarà amb obres documentals i de denúncia. Segons el cònsol menor, Miquel Cantur­ri, és una edició amb “propostes molt diferents i molt variades” per atreure tots els perfils i edats.



L’obra inaugural serà a càrrec de la interpretació de Joan Carreras i del director Gabriel Calderón amb Història d’un senglar. Es tracta d’una comèdia que combina l’humor, la música i les pròpies experiències de l’actor per fer un paral·lelisme entre Ricard