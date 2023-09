Aprovat el canvi de permís per als temporers d'estiu

Actualitzada 20/09/2023 a les 12:43

Govern ha aprovat la modificació del reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer, que estableix que els temporers del sector hoteler que han estat titulars d'una autorització temporal d'estiu, podran regularitzar la seva situació i quedar-se treballant al Principat.La modificació, publicada en una BOPA extra aquest matí, va ser sotmesa a la reunió del Consell Econòmic i Social del divendres, on també es va anunciar una reducció dels anys en nous contractes per acreditar l'experiència professional. D'aquesta manera, els treballadors hauran de demostrar una experiència mínima de dos anys, quan fins ara era de quatre. En el cas dels temporers que hagin treballat aquest estiu al sector, podran acreditar tres mesos per poder accedir a la quota general.L'executiu també ha aprovat un augment dels salaris més baixos de la graella salarial per afavorir el poder adquisitiu dels treballadors, "conscients de l'augment del nivell del cost de la vida". Segons es es va informar després del Consell Econòmic i Social, s'incrementarà en un 4,1% els salaris en les noves contractacions inferiors als 1.500 euros de la nova quota d'hivern, un percentatge al qual s'haurà d'afegir la pujada de l'IPC amb el qual es tanqui l'any.