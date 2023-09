Els alumnes de cursos presencials sumen 600 persones i 700 s’han quedat en llista d’espera

Un total de 600 persones s’inscriuen habitualment als cursos presencials de català i habitualment sempre hi ha alguns interessats que es queden en llista d’espera. Aquesta vegada, però, unes 700 persones no han pogut formalitzar les inscripcions perquè ja no hi ha més places.



Ho va explicar ahir el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans, que va acompanyar la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la compareixença davant de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, per explicar el contingut del projecte de llei de la llengua oficial. “Enguany ha crescut moltíssim la llista

#3 Pau sense vot

(20/09/23 07:27)



#2 Pau sense vot

(20/09/23 07:15)



#1 La primera pregunta serà, i de quina casa ets?

(20/09/23 07:07)