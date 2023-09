Andorra i Letònia impulsen la signatura d'un conveni de no doble imposició

Actualitzada 20/09/2023 a les 06:02

El cap de Govern, Xavier Espot, es va reunir amb el president de Letònia, Edgars Rinkevics, en el marc de la celebració de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides per avançar en la signatura d’un conveni de no doble imposició (CDI). Els mandataris van tractar l’agenda europea prevista per als mesos vinents i el president de Letònia, país que actualment ostenta la presidència del consell de ministres del Consell d’Europa, va mostrar el seu suport al procés de negociació de l’acord, segons informa Govern. Espot també va trobar-se amb el president de l’assemblea, Dennis Francis, que va felicitar Andorra pel “seu compromís en els àmbits educatiu, de la inclusió i de la lluita contra el canvi climàtic”. Finalment, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es va reunir amb el seu homòleg dels Emirats Àrabs Units, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, per tractar els punts que s’abordaran a la 28a COP.