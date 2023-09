Només 6 establiments ofereixen i donen aigua de l'aixeta

Actualitzada 20/09/2023 a les 19:19

El departament de Medi Ambient ha fet 118 inspeccions des del 5 de juliol per comprovar si els establiments de restauració informen els clients que poden tenir aigua de l'aixeta gratuïta i se la donen i que poden emportar-se els aliments que no consumeixin. El resultat ha estat que "la gran majoria o no informaven o no ho oferien", segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres que avui s'ha fet a Ràdio Andorra.El ministre ha especificat que només 6 establiments informaven i donaven aigua de l'aixeta i 112 no complien la llei perquè o no ho tenien anunciat o no proporcionaven aquest servei. En el cas de la possibilitat d'emportar-se els aliments no consumits, els inspectors van trobar 8 negocis que complien la normativa i 110 que no publicitaven aquest servei o que no donaven el menjar que no s'havia acabat el client. I ha recalcat que es tracta d'una mesura aprovada per evitar el malbaratament d'aliments i que redueix els residus que han de tractar els establiments.Casal ha recalcat que les inspeccions s'han fet com campanya informativa per recordar els establiments que han de complir les dues obligacions que fixa la Llei d'economia circular i, per tant, no s'ha imposat cap sanció. I ha anunciat que s'ha treballat amb la Unió Hotelera per elaborar unes etiquetes que hauran de posar els negocis per informar dels dos serveis.