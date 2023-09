Reunió de l'FMI amb la comissió legislativa de Finances

Actualitzada 19/09/2023 a les 14:24

El director executiu de la circumscripció d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI), Paul Hilbers, s'ha reunit aquest matí amb els membres de la comissió Legislativa de Finances i Pressupost. A la trobada també hi ha assistit el ministre de Finances, Ramon Lladós. Hilbers ha estat rebut a Casa de la Vall pels síndics generals. Durant la visita per les instal·lacions, Carles Ensenyat i Sandra Codina han explicat al director executiu la història parlamentària d'Andorra, així com l'evolució de les reunions des que es feien a l'antic parlament fins a arribar a la nova seu del Consell General.D'altra banda, una representació del Congrés de Poders Locals i Regions del Consell d'Europa visita avui el Principat per avaluar els avenços en l'aplicació de la Carta Europea de l'Autogovern Local al Principat. La delegació s'ha reunit amb la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. Els ponents al congrés han estat rebuts pels síndics generals a Casa de la Vall, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, els han acompanyat a fer un recorregut per les estances de l'antic parlament.