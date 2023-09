Sant Julià tindrà un centre de català

Actualitzada 19/09/2023 a les 18:29

La parròquia de Sant Julià de Lòria acollirà en el futur un centre de català amb tota seguretat. Almenys aquesta és la voluntat del Comú, que s'ha adreçat al ministeri de Cultura expressant aquesta voluntat. Així ho ha explicat aquesta tarda la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que ha explicat avui el contingut del projecte de llei de la llengua oficial als consellers a la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. "El comú lauredià ha ofert un local i crec que arribarem a un acord", ha manifestat Bonell.El projecte de llei de la llengua oficial ha originat que enguany siguin moltes més les persones que s'han volgut inscriure's en els cursos presencials per aprendre català, que habitualment acollien un total de 600 persones. En aquesta ocasió, però, unes 700 persones no han pogut materialitzar la inscripció i han quedat fora d'aquests cursos. Per aquesta raó ara s'està "recol·locant" aquestes persones perquè facin les formacions als centres de català.