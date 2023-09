També s’inicia el servei de psicologia a través de la CASS i els usuaris ja poden demanar-lo

“No hi ha hagut incidències importants en aquest primer dia del tercer pagador en productes farmacèutics i medicaments per als majors de 65 anys.” Aquestes van ser les paraules de la ministra de Salut, Helena Mas, que ahir va qualificar de normal l’entrada en funcionament del règim del tercer pagador en els actes farmacològics, i així van ratificar-ho algunes farmacèutiques, com Anna Pallarés, de la farmàcia Mitjavila: “Tot amb normalitat. S’han produït petites incidències, però en l’àmbit intern, sense que afecti els usuaris”. Altres farmacèutiques, com Elisabet Escarp, de la farmàcia Pasteur, van destacar el fet que molts avis desconeixien