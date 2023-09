Fase final de la negociació amb la UE per tancar l'acord aquest any

Actualitzada 19/09/2023 a les 17:47

La negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea ha entrat avui "en la recta final" i "Andorra, San Marino i la Comissió Europea es mantenen ferms per tancar el millor acord possible a finals d'anys", segons informa el Govern en un comunicat. L'executiu destaca que la trobada d'aquest matí ha estat la primera sense Mònaco i el secretari d'Estat per a les relacions amb la UE, Landry Riba, ha afirmat que la suspensió de les negociacions de Mònaco amb la Comissió "no altera en cap forma l'agenda prevista per les següents rondes". Riba ha ressaltat que el Govern avança "per assolir el millor acord per Andorra, sabent que la darrera paraula la tindran els ciutadans, ja que es votarà en referèndum".L'executiu indica que l'agenda de les properes reunions inclou "els temes més sensibles per a totes les parts" i explica que en la trobada a tres bandes que s'ha celebrat aquest matí a Brussel·les han conegut el protocol sobre serveis financers proposat per la Comissió Europea". El Govern remarca en el comunicat que "aquest és un aspecte especialment sensible per a totes les parts, i després de la presentació d'avui serà motiu de negociació en les properes rondes".L'executiu assenyala que en la reunió "'s'ha avançat substancialment" en alguns articles pendents de l'acord marc i en concret s'han tractat el capítol sobre objectius, valors i principis, les disposicions institucionals i l'apartat sobre competència i altres regles comunes. I especifica que aquesta part inclou els articles que tracten sobre la cooperació parlamentària, la cooperació entres els socis econòmics i socials, i el comitè d'associació. Un conjunt d'articles que estan inspirants en estructures que figuren en l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu.La negociació amb la UE continua demà amb una trobada bilateral entre els representants d'Andorra i els de la Comissió Europea. La previsió és abordar la normativa tècnica dels productes, de comerç, de dret de societats i altres qüestions "més sensibles" com la lliure circulació de treballadors i el dret d'establiment, el reconeixement de qualificacions professionals i els serveis i l'annex que fa referència a telecomunicacions, recull el comunicat.