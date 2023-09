La Setmana del llibre tanca amb 247 llibres andorrans venuts

Actualitzada 19/09/2023 a les 18:45

La 41a Setmana del llibre en català, celebrada la setmana passada a Barcelona, ha tancat amb un balanç de 247 llibres andorrans venuts. El ministeri de Cultura, l'Associació d'Editors d'Andorra i l'Associació Llibre del Pirineu valoren la participació del país en aquesta fira com a "molt positiva".El llibre més venut de ficció ha estat Bel Ami (Trotalibros), de Guy de Maupassant, amb 21 exemplars venuts, seguit de Perquè no repensem el canibalisme? (Medusa editors), d'Albert Pijuan, amb setze llibres venuts. Parets de pedra seca, d'Editorial Andorra, ha estat el llibre de no-ficció més venut amb dotze exemplars. Del llibre Llegendes d'Andorra (Anem editors), d'Àlvar Valls i Roser Carol, se n'han venut onze. En infantil i juvenil, Marmi i el curiós barret (Editorial Andorra), de Susanna Isern, ha estat el llibre més venut amb tres exemplars.El passat dissabte al matí es va organitzar 'El matí d'Andorra', una activitat per donar a conèixer la producció editorial d'Andorra i del Pirineu. En aquest acte es van presentar onze novetats de diferents editors i autors. L'esdeveniment va comptar amb la presència de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles.