La fiscalia demana 8 anys de presó per a Joan Pau Miquel

Actualitzada 19/09/2023 a les 13:52

La fiscalia ha demanat al Tribunal de Corts que condemni a 8 anys de presó ferma a l'exconseller delegat de BPA com a autor d'un delicte de blanqueig de diners en establiment bancari i de manera habitual. A la pena hi afegeix la petició d'una multa de 100 milions d'euros i la inhabilitació professional per 10 anys.D'altra banda, el fiscal general, Alfons Alberca, demana per a l'exdirector adjunt de BPA, Santiago de Rosselló, vuit anys de presó, una multa de 70 milions i 10 anys d'inhabilitació, mentre que per Isabel Sarmiento, excap d'antiblanqueig de BPA, i per Amaya de Santiago, gestora de Rafael Pallardó, demana set anys de presó, 10 d'inhabilitació i 70 milions euros de multa.El fiscal general està fent aquest matí els informes per cada un dels 24 processats en el marc de la causa primera del cas BPA, el conegut com a cas Gao Ping.