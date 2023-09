Actualitzada 19/09/2023 a les 06:07

Quatre-cents seixanta és el nombre de persones registrades a Andorra en el programa de donació de medul·la òssia i l’objectiu és incrementar el nombre en una trentena més. És per això que el Govern s’ha unit a la campanya Match Tour, que organitza la Fundació Josep Carreras juntament amb l’Organització Nacional de Trasplantaments d’Espanya, i ahir va preparar un seguit d’activitats per conscienciar a la ciutadania a la plaça Guillemó.Actualment el trasplantament de medul·la òssia representa per a molts afectats de leucèmia l’única esperança, i això mateix és el que va recalcar Josep Carreras, president de la fundació: “Voldríem que la major part de persones considerin fer-se donants. El que suposa fer-ho no és tan complicat quan representa salvar una vida.” Segons va explicar Helena Mas, la ministra de Salut, present a la jornada, en les primeres hores de la iniciativa ja s’havien inscrit cinc persones. “Ens trobem que molta gent desconeix com és el procés de donació. Quan s’adonen que no és gens complicat s’animen a fer la donació”, va afirmar Noemí Moreny, una de les informadores de la campanya.