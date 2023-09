Espot participa en l'obertura de la Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Actualitzada 19/09/2023 a les 06:02

La delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern ha encetat la setmana de treball a Nova York, on se celebra l’assemblea anual de les Nacions Unides, amb la participació en l’obertura de la Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que té la voluntat d’accelerar la seva implementació de cara al 2030. Espot intervindrà avui a la taula rodona Unitat i solidaritat: reforçar el multilateralisme per cooperar, donar suport, seguiment i revisió a l’agenda 2030. La cimera ha de culminar amb una declaració política amb compromisos i reptes respecte d’aquesta agenda global.D’altra banda, el Govern va informar que Espot centrarà les reunions bilaterals d’aquesta setmana en els països de la UE per tal d’explicar-los l’avançament de les negociacions per a un acord d’associació. Ahir, el cap de l’executiu es va trobar amb la ministra d’Islàndia, Katrin Jacobsdóttir. Al seu torn, la ministra d’Exteriors, Imma Tor, ja va participar diumenge en la reunió de al francofonia, també centrada en l’aplicació dels ODS.