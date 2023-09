Els fons de reserva de jubilació baixa 4,7 milions a l'agost

Actualitzada 19/09/2023 a les 11:14

La guardiola de la CASS per pagar les pensions sumava 1.592,25 euros a l'agost, el que representa una caiguda de 4,67 milions respecte al juliol quan es va assolir el màxim històric de patrimoni fregant els 1.600 milions, segons indica l'informe mensual. L'evolució a la baixa del mes passat està motivada per les caigudes de la renda variable que han fet que la rendibilitat acumulada s'hagi reduït en aquest exercici del 5,96% del juliol al 5,65% a l'agost. En xifres concretes suposa que s'ha passat d'un rendiment obtingut de 290,7 milions al juliol als 286,1 del balanç de l'agost, segons els resultats preliminars de l'any.El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) explica en l'informe mensual que el descens de la renda variable s'ha produït per "unes dades decebedores a la Xina, per l'increment del preu del petroli, que pot fer que la inflació es mantingui elevada i que els bancs centrals retardin les baixades dels tipus d'interès". I s'indica que la renda fixa de l'Eurozona ha pujat un 0,24% i eleva l'acumulat de l'any a un 3,04%. L'evolució de la rendibilitat en els últims dotze mesos era d'1,38% al juliol i ha millorat fins al 3,73% a l'agost.L'evolució dels mercats d'inversió ha comportat que la rendibilitat del fons respecte a la inflació andorrana hagi empitjorat en passar del 26,03% per a un IPC acumulat del 17,62% des del 2012 fins al juliol a un 25,66% de rendiment per al 18,69% d'inflació acumulada en la comparativa fins a l'agost. Tanmateix, des de l'FRJ es remarca que la rendibilitat dels darrers anys està per sobre de la inflació andorrana tal com fixa la normativa.Les inversions del fons de pensions de la CASS estan repartides en un 61,1% en renda fixa i monetària, al juliol era un 60,8%; un 28,5% és renda variable, quatre dècimes menys que el mes anterior, i un 10,4% en altres actius.