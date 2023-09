Actualitzada 19/09/2023 a les 06:14

El PS demana al Govern per què no s’han tancat convenis de reciprocitat amb les societats gestores de drets d’autor veïnes. Vela exposa que l’informe del Tribunal de Comptes recull que la societat no ha repartit 593.060 euros de royalties perquè no ha arribat a acords amb les entitats destinatàries.