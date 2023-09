Acaben els campaments d'un grup d'escolars ucraïnesos a Andorra

Actualitzada 19/09/2023 a les 17:19

La Creu Roja Andorrana dona per tancada la primera edició dels campaments internacionals, que enguany han acollit una vintena d'alumnes d'una escola de Kíev. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d'Andorra Solidària i l'Associació d'Ucraïnesos, tenia com a finalitat fer un intercanvi lingüístic amb l'alumnat d'entre 8 i 15 anys, que estan estudiant espanyol i francès, així com donar-los l'oportunitat de sortir del conflicte bèl·lic. Durant les dues setmanes que ha durat l'estada els nens i nenes han gaudit d'un programa d'activitats educatives i d'oci, a més de visites turístiques al pont Tibetà o a Caldea.