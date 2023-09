Vela demana pels convenis amb societats de drets d'autor veïnes

Actualitzada 18/09/2023 a les 18:34

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha demanat al Govern per què no s'han tancat convenis de reciprocitat amb les societats gestores de drets d'autor veïnes. Vela exposa que fa 12 anys que es va crear la Societat d'Autors i de Drets Veïns (SDADV) i que l'informe del Tribunal de Comptes recull que la societat no ha repartit 593.060 euros de royalties perquè no ha arribat a acords amb les entitats destinatàries i sobre drets recaptats per la reproducció musical s'indica que no disposa d'informació i procediments que permetin el seu repartiment.La parlamentària del PS sol·licita informació en una pregunta presentada al Consell dels motius pels quals no s'ha "accelerat la signatura dels convenis i en quina fase es troba". I reclama els motius pels quals el Govern "que tutela, supervisa i controla l'activitat de la SDADV" no ha aconseguit l'elaboració i aprovació del reglament per determinar el repartiment de les tarifes i l'establiment dels programes informàtics per a l'aplicació del cobrament.Vela demana també el nombre d'autors andorrans i residents que han cedit la gestio de drets a la SDADV i sobre quin repertori té dret de representació la societat. I sol·licita informació de com es reparteixen els drets audiovisuals d'Andorra Telecom i Andorra Televisió.