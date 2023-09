Actualitzada 18/09/2023 a les 12:07

La policia va haver d'acudir ahir al matí a les 9.45 hores a un hotel del Pas de la Casa per controlar un jove que havia destrossat una màquina de tabac. El cos de seguretat explica en el balanç del cap de setmana que van detenir l'home de 25 anys i no resident al país per haver llençat la màquina expenedora per unes escales de l'establiment.L'aparell va quedar "inutilitzable" i té un valor d'uns 2.000 euros. El jove està acusat d'un delicte de danys.