Trobades bilaterals per apropar-se als països de la UE

Actualitzada 18/09/2023 a les 20:10

El cap de Govern, Xavier Espot, centrarà el treball previst per a aquesta setmana en les trobades amb els països de la Unió Europea per tractar el procés d'aproximació a Europa i l'avançament de les negociacions per a l'acord d'associació, segons ha informat l'executiu. Espot, que es troba a Nova York amb motiu de la celebració de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides, s'ha trobat avui amb la primera ministra d'Islàndia, Katrin Jacobsdóttir, amb qui ha acordat impulsar un diàleg bilateral al voltant de la relació amb les institucions europees. A més, el cap de Govern ha traslladat la seva voluntat de sol·licitar col·laboració amb el secretariat de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) de cara al procés d'implementació de la legislació europea.La delegació andorrana, formada per Espot, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i l'ambaixadora de la Missió permanent d'Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, ha pres part avui de l'obertura de la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que té com a objectiu accelerar el progrés d'implementació dels ODS.La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, va participar ahir al diàleg francòfon d'alt nivell, celebrat a Nova York sota el títol 'Per una francofonia present en els Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030'. Durant la seva intervenció, Tor va refermar el compromís d'Andorra en l'assoliment de l'Agenda 2030, explicant als seus homòlegs francòfons les accions fetes per Govern a favor de la sostenibilitat. La ministra va donar a conèixer les accions implementades al transport públic gratuït; l'aprovació de la Llei d'Igualtat, o les polítiques que s'estan duent a terme per la protecció dels drets dels infants i adolescents.