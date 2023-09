Fonts del col·legi professional asseguren que encara queden gestions pendents

El servei de psicologia a través de la CASS havia d’iniciar-se el 17 de setembre, però segons van assegurar fonts del Col·legi de Psicòlegs (COPSIA), encara queden algunes gestions pendents que podrien provocar un retard en la prestació del servei. D’una banda, mancaria que els col·legiats signessin el contracte amb la CASS per poder atendre a la via pública. Des del col·legi s’assegura que hi ha una quinzena de psicòlegs que volen adherir-se, però encara falta la resolució. D’aquests 15, afirmen, 6 han entrat el tràmit, però encara no han tingut la resolució efectiva. D’altra banda, també mancaria la formació