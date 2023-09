Actualitzada 18/09/2023 a les 14:00

La Jornada d'Empresa d'Andorra Telecom se centrarà enguany en la marca i com treballar-la per fer-la més rellevant. L'esdeveniment tindrà lloc el 3 d'octubre, de les 9.30 a les 12 hores, a l'Art Hotel. Els ponents convidats són Javier Sánchez Lamelas i David Ledesma. Sánchez és cofundador i CEO de Top Line Marketing, així com antic vicepresident de màrqueting de Coca-Cola a nivell mundial. En la seva ponència, 'Marketing del futuro', Sánchez explicarà quines coses no canviaran en la construcció de les marques i quines ho faran radicalment en la manera de fer màrqueting. Ledesma, director de màrqueting de Grandvalira Resorts, explicarà en la seva ponència, 'Grandvalira Resorts, estratègia de marca en un entorn global', una anàlisi del treball desenvolupat de la marca.