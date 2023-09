“No podem seguir produint i consumint com hem fet fins ara”

Marissa Macdonald (Indianapolis, 1971) és una creadora sostenible d’origen estatunidenc que fa 15 anys que viu a Andorra. El 30 de setembre i l’1 d’octubre imparteix un taller familiar al Museu Thyssen per tal de reutilitzar la seva antiga lona.



Què fa una creadora sostenible?

La meva feina consisteix a reutilitzar materials que, en cas de no ser recuperats per mi, es llençarien a la brossa. Aquest i altres processos formen part del que anomenem economia circular.



Què vol dir aquest terme?

Estem acostumats a fabricar un producte, utilitzar-lo i llençar-lo, però ha arribat un punt en què no podem seguir produint i consumint