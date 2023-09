Montaner celebra que altres grups se sumin a aturar l'acord amb la UE

Actualitzada 18/09/2023 a les 16:05

Andorra Endavant celebra que consellers generals d'altres formacions polítiques s'hagin posicionat a favor d'aturar la negociació per un acord d'associació amb la Unió Europea. La seva presidenta, Carine Montaner, recorda que "Andorra Endavant ha mantingut un posicionament ferm i decidit des del minut zero pel que fa als riscos que suposa per Andorra firmar l'acord d'associació". En comunicat de premsa, el partit assegura que "tot i que altres partits semblaven d'acord o donaven un 'sí, però no' indecís com a resposta, Andorra Endavant ha reiterat contínuament el seu posicionament i s'ha mantingut fidel a les seves conviccions".Amb tot, la formació celebra i felicita els altres grups parlamentaris "que acaben reconsiderant i matisant els seus posicionaments per alinear-se, a la fi o per fi, al posicionament fidel i indeleble dels seus inicis", i apunten que "Andorra Endavant, que semblava ser sempre l'ovella negra del ramat polític amb les seves declaracions, arriba, a la fi, a marcar el camí".