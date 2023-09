La Fundació ONCA celebra els 30 anys

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:17

El tradicional concert de Meritxell va tenir ahir un significat especial perquè la Fundació Orquestra Nacional d’Andorra (ONCA) celebrava el trentè aniversari. Sobre l’escenari de l’Auditori Nacional d’Ordino els joves intèrprets de la JONCA acompanyats per membres de l’ONCA van protagonitzar la producció 30!, que acompanyada de diferents càpsules audiovisuals va fer un recorregut per la història d’aquesta aventura musical. El concert va estar dirigit per Jordi Coll i hi van col·laborar Agustí Franch, Irina Robles i Pau Gros.