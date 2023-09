Govern critica que Air Nostrum "no està donant el servei pactat"

Actualitzada 18/09/2023 a les 17:57

El secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, s’ha reunit amb la direcció d’Air Nostrum després de les desviacions ocorregudes aquest cap de setmana en els vols entre Madrid i l’aeroport d’Andorra-la Seu i els ha traslladat el seu malestar. “No estan donant el servei que havíem pactat”, ha lamentat Forné en declaracions al Diari. El secretari d’Estat ha avançat que engegaran un estudi intern on valoraran diversos aspectes tècnics sobre les línies, entre ells, la renovació o no del contracte amb la companyia aérea. Forné també ha reconegut que estan tenint més cancel·lacions de les que els agradaria i ha afegit que el seu objectiu primordial és “vetllar pels clients, ja que al cap i a la fi utilitzen un servei que estem subvencionat”.Les incidències van començar divendres, quan el vol que havia d’anar des de l’aeroport de Madrid fins al d’Andorra-la Seu va ser desviat a Lleida per qüestions meteorològiques i els passatgers van ser portats en autobús desde Lleida fins a la Seu d’Urgell. Diumenge va haver dos altres vols afectats. El primer, el vol que havia de sortir ahir a les 18.30 des de l’aeroport de Madrid fins al d’Andorra-la Seu d’Urgell. Va ser desviat a l’aeroport de Barcelona per una suposada incidència tècnica i els passatgers també van ser trasllats en autobús des de la ciutat comtal fins a la Seu. Ara bé, els viatgers d’aquest vol no van ser els únics afectats. El vol que havia de sortir a les 19.00 hores des de la Seu d’Urgell fins a Madrid també va haver de sortir des de Barcelona perquè el nou avió que havien facilitat per fer el trajecte no cabia a les instal·lacions de la Seu.