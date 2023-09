Exposició de maquetes a Illa Carlemany

Actualitzada 18/09/2023 a les 14:46

La planta baixa del centre comercial Illa Carlemany acull una exposició de maquetes de diferents esglésies i edificis monumentals del país fetes per Joaquim Bessa Macebo. Les maquetes són fetes a escala 2:100 i a partir de materials naturals. Entre les peces exposades hi ha Casa de la Vall, esglésies romàniques repartides per tot el país o el pont de la Margineda. L'exposició es podrà veure fins a l'1 d'octubre.