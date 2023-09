Estudi per impulsar la digitalització de les empreses

Actualitzada 18/09/2023 a les 12:25

Més d'un miler d'empreses participen en l'estudi sobre la maduresa digital promogut per la Cambra, MoraBanc i la consultora Iniced que es fa per tercera edició per ajudar els negocis a aplicar mesures per impulsar la transformació digital. La iniciativa s'obre aquest any a empreses d'entre 6 i 10 treballadors, ja que fins ara només es feia per a les que tenen més d'una desena d'empleats.Les empreses rebran un qüestionari amb preguntes sobre els indicadors clau en la transformació digital, segons destaca la Cambra, i també sobre teletreball, consum electrònic i els contactes telemàtics professionalsi particulars que mantenen vigents després de la pandèmia. Els resultats de l'estudi serveixen per "proporcionar idees i dades per impulsar la transformació digital del teixit empresarial", assenyalen des de l'entitat.